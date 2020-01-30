عادل حمودة: "أردوغان" قلص عدد الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب

قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن مصر طالبت العالم العربي بالاجتماع لبحث القضية الليبية، لأنها قضية تمس الأمن القومي العربي.



وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء،أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بإرسال مدمرتين اليوم إلى ليبيا لنقل المرتزقة السوريين لطرابلس، خاصة أن جميع وسائل نقل المرتزقة السابقة، كُشفت وأصبحت واضحة للعالم كله.



وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، أن محاولة الانقلاب العسكري ضد "أردوغان" ترتب عليها تقليص عدد الجيش التركي من 500 ألف لـ350 ألف، وتقليص عدد الجنرالات بشكل كبير، واستبدال الضباط الخبراء في الجيش بضباط موالين للرئيس التركي، معقبًا: "الجيش التركي مجروح ومهان، خاصة بعد محاولة الإنقلاب الفترة الأخيرة".

