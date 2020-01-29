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أهداف مباراة وست هام يونايتد وليفربول اليوم 29 / 1 /2020 في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:58 م
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ليفربول
ليفربول
محمد مرعي
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 حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره وست هام، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (35) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (52).

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ17.
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