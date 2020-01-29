أهداف مباراة وست هام يونايتد وليفربول اليوم 29 / 1 /2020 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره وست هام، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (35) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (52).