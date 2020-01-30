جامعة القاهرة تكشف عن موعد تطبيق حظر النقاب

كشف الدكتور محمد علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، عن تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن القضية بدأت منذ 2015.



وأوضح "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " CBC"، مساء الأربعاء أن الحكم نهائيًا وغير قابلًا للطعن، حيث سيتم تطبيقه مع بداية الفصل الدراسي الثاني في الجامعة، لافتًا إلى أن الحكم يختص بجانب محدد وهو عدم التدريس بالنقاب داخل القاعات الدراسية ،ولكن لدى المنتقبة الحق في التجول بالجامعة بالنقاب.



وأضاف المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه وفقا لقانون الجامعات ونظريات الاتصال والتعليم؛ لابد أن يكون هناك تواصلًا مباشرًا بين الطالب والأستاذ، لكي يكون هناك تفاعلًا بينهما، وهو أمر يعيقه النقاب، مؤكدًا أن من تخالف القرار سوف تُمنع من التدريس بجامعة القاهرة؛ لأن هناك حكمًا قضائيًا صدر من المحكمة الإدارية العليا.

