تجديد حبس المدون محمد أكسجين في أحداث 20 سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة تجديد حبس المدون الصحفي محمد إبراهيم الشهير بـ"أكسجين"، لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.



وكان قد تم القبض على "أكسجين" عقب أحداث التظاهر في 20 سبتمبر الماضي، ويواجه اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.