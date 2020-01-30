"إشراقات".. 75 عملًا فنيًا من إبداع طلاب المنصورة بمتحف المنيل

افتتح الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام قصر المنيل، مساء الأربعاء، متحفًا فنيًا بعنوان "إشراقات"، يعرض 75 عملًا فنيًا من إنتاج طلاب وطالبات كلية الفنون الجميلة في جامعة المنصورة.



وشهد افتتاح المعرض الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية جامعة القاهرة، وآمال صديق، مدير عام المتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار، وهدير عادي رئيس المعارض المؤقتة بمتحف قصر المنيل، وليلى الفرماوي، مدير إدارة التدريب المنافذ الأثرية سابقًا، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين الأثري والفني.



وعرض الطلاب أعمالهم التي تنوعت ما بين أعمال زيتية، ونحت وإعادة تدوير للخامات، وكذلك أعمال فسيفساء وتصوير فوتوغرافي، حيث جاءت الرسومات معبرة عن العديد من الموضوعات الفنية سواء تتعلق بالآثار والحضارة المصرية، أو بمشاهد من الحياة العامة.



نشاط ثقافي وتعليمي

وقال الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن هذا النشاط يأتي في إطار الدور الثقافي والتعليمي للمتاحف، وتشجيع المهارات المختلفة للشباب الموهوب في الفنون المختلفة، وإلقاءً للضوء على الأعمال المتميزة للطلبة الموهوبين وربط تلك الأعمال بالمتحف.



أما الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، إن المعرض يعبر عن موهبة لا شك فيها حيث شاهد أعمال الشباب الذي لا يتعدى عمره العشرين عامًا، الذي أنتج إنتاجًا فنيًا يفيض حيوية ورشاقة وجمال وإبداع لا شك فيه، ووجه عبد الرحيم شكره لإدارة المتحف على إتاحة مثل هذه القصة للشباب.



رسالة المتحف

وعلقت آمال صديق مدير المتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار قائلة، إن هذه الأنشطة تشجعها المتاحف وتستقبلها وهي من صميم رسالة المتحف، وهي تدعوا جموع الموهوبين للتواصل مع المتاحف، فالمتحف ليس مكانًا لعرض التحف الأثرية فقط بل هو مؤسسة مجتمعية كاملة.



كما عقبت ليلي الفرماوي مدير إدارة التدريب بالمنافذ الأثرية سابقًا قائلة، إن هذا النشاط وإن كان كله ليس متعلقًا بالآثار، إلا أنه متعلقًا بالروح المصرية المبدعة فهؤلاء الشباب هم أحفاد الأجداد العظماء، الذين تركوا لنا إرثًا حضاريًا وفنيًا هائلًا.



في السياق، قالت هدير عادل رئيس المعارض المؤقتة بمتحف قصر المنيل، إن المعرض يضم 75 عملًا فنيًا يتنوع بين الزيت والتصوير، وأعمال الجرافيك والنحت، بمشاركة ٧٠ طالبًا من كافة دفعات الكلية، ومن كل الأقسام، ومن المقرر أن يستمر حتى ٥ فبراير ٢٠٢٠م.