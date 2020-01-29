Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح على بُعد 4 أهداف من جيمي فاردي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:54 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، فوزًا على وست هام يونايتد، بهدفين مقابل لاشيء، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم المصري محمد صلاح، بالهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 52 من اللقاء.

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما ظل وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من خلال التقرير الآتي:-

1- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.
2- سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.
3- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا.
4- بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 14 هدفًا.
5- داني إنجز، ساوثهامبتون، 14 هدفًا.
6- تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا.
7- محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا
8- راؤول خيمينز، وولفرهامبتون، 11 هدفًا.
9- ساديو ماني، ليفربول، 11 هدفًا.
10- هاري كين، توتنهام، 11 هدفًا.
11- رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 11 هدفًا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ليستر سيتي جيمي فاردي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعتين و 52 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين و 7 دقيقة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| رابط يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع hd |هدف أبو صلاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأربعاء 29-1-2020 جودة عالية بدون تقطيع

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 3 ساعات

هدف Mohamed Salah | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League Liverpool

منذ ساعتين و 28 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 4 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 7 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد تعادل مانشستر يونايتد وشيفيلد

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف "صلاح" اليوم ضد بورنموث

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 بعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي| فاردي على عرش الصدارة وصلاح يواصل التراجع للخلف

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 21

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

09:57 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status