قبول استنئاف النيابة على إخلاء سبيل عبير الصفتي.. واستمرار حبسها

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي، بتدابير احترازية، وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت أمس إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي، بتدابير احترازية على ذمة اتهامها في القضية رقم 674 لسنة 2019 أمن دولة.