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ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك برباعية في مرمى سرقسطة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:50 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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صعد فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه السهل على مضيفه ريال سرقسطة برباعية دون رد، في لقاء دور الـ 16 من البطولة، والذي شهده ملعب لا روماريدا.

إفتتح المدافع الفرنسي رافائيل فاران أهداف المباراة في الدقيقة 6، قبل أن يسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 32، ليضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 72، وذلك قبل أن يختتم كريم بنزيما الرباعية في الدقيقة 80.

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط عال على الخط الخلفي لسرقسطة، وهو ما نتج عن بعض الأخطاء، والتي أسفرت عن ركنية إستلمها نجم المباراة توني كروس ويمررها لفاران ليسجل أول الأهداف في الدقيقة 6.

نشط أصحاب الأرض نسبياً بعد الهدف، وأضاع الياباني شينجي كاجاوا هدفاً مؤكداً، ليرد الريال بالهدف الثاني عكس مجريات اللعب عبر لوكاس فاسكيز الذي إستلم تمريرة كروس وأسكنها قوية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني سيطر النادي الملكي بشكل كامل على مجريات اللعب، في المقابل دب اليأس بين صفوف ريال سرقسطة، ليسجل فينيسيوس الهدف الثالث بعد تبادل الكرة مع خاميس رودريجيز في الدقيقة 72.

سجل البديل كريم بنزيما الهدف الرابع من عرضية لداني كارفخال في الدقيقة 80، ليعلن حكم المباراة نهاية الأمسية بتأ÷ل ريال مدريد لربع النهائي، ومغادرة الفريق الأندلسي من هذا الدور.
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الكلمات المفتاحية

كأس إسبانيا ريال مدريد ريال سرقسطة

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