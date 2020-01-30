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استشاري مناعة عن "كورونا": هناك تهويل إعلامي للفيروس

الخميس 30/يناير/2020 - 02:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة إن حالة الهلع لدى العالم من فيروس كورونا مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن هناك تهويل إعلامي للفيروس؛ وهذا أمر طبيعي لأنه جديد، ودائما الناس أعداء ما يجهلونه.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " CBC"، مساء الأربعاء، أنه يجب اتخاذ الاحتياطات واستخدام وسائل الحذر والوقاية لمنع انتشار "كورونا".

وأوضح استشاري المناعة، أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا حتى الأن لا تتعدى 5% بينما نسبة الوفيات من الالتهاب الرئوي حوالي 10%، مؤكًدا على ضرورة وجود حجر صحي للمرضى، بمعنى أن الأماكن الموبوءة مثل الصين لا أحد يخرج منها أو يسافر لها فضلًا عن توقيع كشف طبي على القادمين من المناطق الموبوءة، بالإضافة إلى غسيل اليدين جيدًا.
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وفيات فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس أوضح

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