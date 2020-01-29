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مانشستر سيتي يخسر من اليونايتد بهدف نظيف ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:49 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر سيتي في التأهل لدور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالرغم من الهزيمة بنتيجة هدف نظيف من فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور النصف نهائي.

وسجل ماتيتش هدف فريق مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة بالشوط الأول عن طريق تسديدة رائعة، وتعرض نفس اللاعب للطرد في الشوط الثاني بعد عركلة في وسط الملعب وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الأولدترافورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي سوف يضرب موعدا ناريا مع فريق استون فيلا بالمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي.
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مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ديربي مانشستر أستون فيلا

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