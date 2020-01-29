Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطار ليفربول يواصل دهس فرق الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:46 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
علاء خليف
Advertisements
حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، على ملعب لندن الأوليمبي معقل الأخير، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة مشاركة نجم منتخب مصر محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، وقدم مباراة رائعة، حيث سجل هدفًا وصنع هدف آخر وقاد فريقه للفوز بثنائية نظيفة.

نجح فريق ليفربول في فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، واستطاع اللاعبين الاستحواذ على الكرة في منتصف الملعب، ونجحوا في تهديد مرمي وست هام يونايتد عدة مرات خلال أحداث الشوط الأول.

وحصل أوريجي على ركلة جزاء بالدقيقة 33 بعدما تعرض لعرقلة من اللاعب عيسي ديوب داخل منطقة جزاء وست هام، سجل منها محمد صلاح الهدف الأول لليفربول بالدقيقة 35 ليرفع رصيد أهدافه بالدوري الانجليزي بالموسم الحالي لـ 11 هدفًا ويتساوي مع زميله بالفريق ساديو ماني.

وأصبح محمد صلاح خامس أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول بالدوري الانجليزي بعدما رفع رصيد أهدافه لـ66 هدفًا.

حاول فريق وست هام اعادة ترتيب أوراقه والضغط الهجومي على دفاعات ليفربول لإدراك التعادل ولكن دون جدوي في ظل تألق ويقظة لاعبي الريدز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الليفر 1 – 0.

وجاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب لاعبي ليفربول من أجل احراز هدف ثاني، ونجح أليكس تشامبرلين تسجيل هدف للريدز بالدقيقة 53 بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ليفربول وصلت لـ"صلاح" والذي مرر كرة رائعة لـ"تشامبرلين" لينفرد تمامًا بالمرمي وسددها داخل الشباك بسهولة.

استطاع فريق ليفربول في الاستحواذ بشكل كامل على الكرة بعد الهدف الثاني، ونجح في الوصول لمرمي وست هام عدة مرات أخطرها كان بالدقيقة 78 بعد تسديدة قوية من محمد صلاح كادت أن تسكن الشباك لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت ركلة مرمي.

استمرت المحاولات الهجومية لفريق ليفربول في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، لكنها لم تسفر عن أي أهداف جديدة، لينتهي اللقاء بفوز الريدز 2-0.

بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلي 70 نقطة ويواصل التحليق بعيدًا بصدارة الدوري الانجليزي عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، وليستر سيتي الثالث بـ48 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 23 نقطة ويحتل المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وست هام محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 7 ساعات

YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأربعاء 29-1-2020 جودة عالية بدون تقطيع

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ ساعتين و 30 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 7 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 4 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 3 ساعات

هدف Mohamed Salah | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League Liverpool

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| رابط يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع hd |هدف أبو صلاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 3 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ساديو ماني يشارك بـ6 أهداف مع ليفربول ضد وست هام

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل 3-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

صلاح يشارك في سقوط ليفربول أمام نابولي في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا

أخبار ليفربول اليوم الأحد| إصابة محمد صلاح ودخوله التاريخية مع الريدز ضد توتنهام

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم| ترتيب الدوري الإنجليزي liverpool

14 نقطة تقضي على آمال السيتي في الدوري الإنجليزي وتُقرب ليفربول من حلم غائب منذ 29 عامًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

09:57 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status