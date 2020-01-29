قطار ليفربول يواصل دهس فرق الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، على ملعب لندن الأوليمبي معقل الأخير، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





شهدت المباراة مشاركة نجم منتخب مصر محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، وقدم مباراة رائعة، حيث سجل هدفًا وصنع هدف آخر وقاد فريقه للفوز بثنائية نظيفة.





نجح فريق ليفربول في فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، واستطاع اللاعبين الاستحواذ على الكرة في منتصف الملعب، ونجحوا في تهديد مرمي وست هام يونايتد عدة مرات خلال أحداث الشوط الأول.





وحصل أوريجي على ركلة جزاء بالدقيقة 33 بعدما تعرض لعرقلة من اللاعب عيسي ديوب داخل منطقة جزاء وست هام، سجل منها محمد صلاح الهدف الأول لليفربول بالدقيقة 35 ليرفع رصيد أهدافه بالدوري الانجليزي بالموسم الحالي لـ 11 هدفًا ويتساوي مع زميله بالفريق ساديو ماني.





وأصبح محمد صلاح خامس أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول بالدوري الانجليزي بعدما رفع رصيد أهدافه لـ66 هدفًا.





حاول فريق وست هام اعادة ترتيب أوراقه والضغط الهجومي على دفاعات ليفربول لإدراك التعادل ولكن دون جدوي في ظل تألق ويقظة لاعبي الريدز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الليفر 1 – 0.





وجاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب لاعبي ليفربول من أجل احراز هدف ثاني، ونجح أليكس تشامبرلين تسجيل هدف للريدز بالدقيقة 53 بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ليفربول وصلت لـ"صلاح" والذي مرر كرة رائعة لـ"تشامبرلين" لينفرد تمامًا بالمرمي وسددها داخل الشباك بسهولة.





استطاع فريق ليفربول في الاستحواذ بشكل كامل على الكرة بعد الهدف الثاني، ونجح في الوصول لمرمي وست هام عدة مرات أخطرها كان بالدقيقة 78 بعد تسديدة قوية من محمد صلاح كادت أن تسكن الشباك لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت ركلة مرمي.





استمرت المحاولات الهجومية لفريق ليفربول في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، لكنها لم تسفر عن أي أهداف جديدة، لينتهي اللقاء بفوز الريدز 2-0.





بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلي 70 نقطة ويواصل التحليق بعيدًا بصدارة الدوري الانجليزي عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، وليستر سيتي الثالث بـ48 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 23 نقطة ويحتل المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج.



