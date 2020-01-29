ترتيب الدوري المصري اليوم 29 يناير 2020

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف فى مباراة قوية بين الفريقين وشهدت 3 حالات طرد، ليصعد بيراميدز للمركز الثالث برصيد 26 نقطة خلف كل من الأهلي والمقاولون العرب.





وتقدم نادي مصر عن طريق لاعبه مصطفي سلطان بهدف فى الشوط الأول ثم تعادل بيراميدز عن طريق اللاعب نبيل دونجا ثم سجل إسلام عيسي هدف الفوز باللقاء.





ترتيب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز على نادي مصر:-





الأهلي 36 نقطة

المقاولون العرب 32 نقطة

بيراميدز 26 نقطة

الزمالك 25 نقطة

الاتحاد السكندري 25 نقطة

الانتاج الحربي 21 نقطة

إنبي 20 نقطة

سموحة 19 نقطة

حرس الحدود 18 نقطة

الإسماعيلي 18 نقطة

المصري 16 نقطة

الجونة 15 نقطة

وادي دجلة 14 نقطة

طنطا 13 نقطة

مصر المقاصة 12 نقطة

طلائع الجيش 12 نقطة

أسوان 12 نقطة

نادي مصر 11 نقطة



