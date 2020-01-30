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بعد ضبط رئيس مدينة مرسى علم.. تحرك عاجل من المحافظة

الخميس 30/يناير/2020 - 12:42 ص
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اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
أمنية فوزي
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رفض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الكشف عن تفاصيل القبض على رئيس مدينة مرسى علم وآخرين بتهمة الرشوة، قائلًا: "المسألة في النيابة حاليًا، ولن أتحدث عن تفاصيل".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم القبض على رئيس مدينة مرسى فقط، لافتًا إلى أنه منقول من شمال سيناء، واستقر لفترة في وزارة التنمية المحلية، ومنها لمرسى علم.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن رئيس المدينة تولى منصبه قبل أن يكون محافظًا بثلاثة أشهر، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة جميع قرارات رئيس مدينة مرسى علم المقبوض عليه؛ لأنه خرج عن نطاق صلاحياته، وكان يقوم بنوع من أنواع التحايل.
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محافظة البحر الأحمر رئيس مدينة مرسى علم اللواء عمرو حنفى أخبار

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