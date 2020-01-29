Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإرياني": التحشيد العسكري للحوثيين إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:32 م
Advertisements
معمر الأرياني
معمر الأرياني
الفجر السعودي
Advertisements
قال  وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إن التحشيد العسكري الأخيرة والبياتات الصادرة عن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً هو إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن.

وأضاف الأرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، " أن البيان يكشف إصرار المليشيا الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، واعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على الجارة المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع"، مشيرًا إلى أن البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، إلا أنها اصطدمت بصمود الجيش وأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015م.

ولفت الوزير اليمني إلى أن هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، والزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة للمشروع الإيراني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معمر الارياني العملية السياسية العربيه الحوثيين التحشيد العسكري

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعتين و 54 دقيقة

هدف Mohamed Salah | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League Liverpool

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ ساعتين و 32 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 9 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 7 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأربعاء 29-1-2020 جودة عالية بدون تقطيع

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| رابط يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع hd |هدف أبو صلاح

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف اليمني: مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر

"الإرياني": : الحوثيون استهدفوا مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في الحديدة

الإعلام اليمني: مأساة أمهات المعتلقين خلف قضبان الحوثي الأكبر بين الأوجاع

"الإرياني": الجميع يعرف العلاقة الدافئة للحوثيين وإيران بالصهيونية العالمية

وزير الإعلام اليمني يفضح متاجرة الحوثيين بـ"شعارات القدس"

"الإرياني": قبائل حجور سجلت اسمها في التاريخ بصمودها في وجه العدوان الحوثي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

09:57 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status