أسعار الذهب اليوم الخميس 30-1-2020.. والمعدن الأصفر يعاود الارتفاع





أسعار الذهب اليوم





تواصل أسعار الذهب الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن صعدت بنهاية التعاملات أمس بشكل طفيف ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:













أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 790.75 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 692 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 593.25 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب سجل 5536 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر593.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر790.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5536 جنيه.









أسعار الذهب الأن









متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 787 إلى 790 عيار 22 722 إلى 724 عيار 21 689 إلى 691 عيار 18 591 إلى 592 عيار 14 459 إلى 461 عيار 12 394 إلى 395 الاونصة 24.489 إلى 24.560 الجنيه الذهب 5,512 إلى 5,528 الكيلو 787.429 إلى 789.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 790.75جنيه 50.68 $ سعر الذهب عيار 22 725جنيه 46.46 $ اسعار الذهب عيار 21 692جنيه 44.35 $ اسعار الذهب عيار 18 593.25جنيه 38.01 $ سعر الذهب عيار 14 461.25جنيه 29.57 $ سعر الذهب عيار 12 395.5جنيه 25.34 $ سعر الذهب عيار 9 296.5جنيه 19.01 $ اسعار أوقية الذهب 24,900 جنيه 1,576 $ اسعار جنيه الذهب 5,536 جنيه 354.80 $ اسعار كيلو الذهب 789,714 جنيه 50,685 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 29 يناير 790.75 692 593.25 461.25 395.5 28 يناير 788.5 690 591.5 460 394 27 يناير 793.25 794 594.75 462.75 396.5 26 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 25 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 24 يناير 798.80 698.97 599.11 465.97 399.40 23 يناير 792.32 693.30 594.25 462.19 396.16 22 يناير 792.74 693.66 594.56 462.43 396.37 21 يناير 792.07 693.08 594.07 462.05 396.04 20 يناير 791.73 692.78 593.81 461.85 395.87 19 يناير 792.80 693.71 594.61 462.47 396.40 18 يناير 792.80 693.61 594.61 462.47 396.40 17 يناير 792.77 693.69 594.59 462.45 396.39 أسعار الذهب عالميًا:



