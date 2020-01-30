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أسعار الذهب اليوم الخميس 30-1-2020.. والمعدن الأصفر يعاود الارتفاع

الخميس 30/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تواصل أسعار الذهب الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن صعدت بنهاية التعاملات أمس بشكل طفيف، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 790.75 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 692 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 593.25 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب سجل 5536 جنيهًا.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر593.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692  جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر790.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5536 جنيه.


أسعار الذهب الأن


 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

787 إلى 790

عيار 22 

722 إلى 724

عيار 21

689 إلى 691

عيار 18

591 إلى 592

عيار 14

459 إلى 461

عيار 12

394 إلى 395

الاونصة

24.489 إلى 24.560

الجنيه الذهب

5,512 إلى 5,528

الكيلو

787.429 إلى 789.714

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 790.75جنيه      

 50.68 $

سعر الذهب عيار 22

 725جنيه

 46.46 $

اسعار الذهب عيار 21

692جنيه

44.35 $

اسعار الذهب عيار 18

 593.25جنيه

38.01 $

سعر الذهب عيار 14

461.25جنيه

29.57 $

سعر الذهب عيار 12

395.5جنيه

25.34 $

سعر الذهب عيار 9

296.5جنيه

19.01 $

اسعار أوقية الذهب

24,900 جنيه

1,576 $

اسعار جنيه الذهب

5,536 جنيه

354.80 $

اسعار كيلو الذهب

789,714 جنيه

50,685 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

29 يناير

790.75

692

593.25

461.25

395.5

28 يناير

788.5

690

591.5

460

394

27 يناير

793.25

794

594.75

462.75

396.5

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16

22 يناير

792.74

693.66

594.56

462.43

396.37

21 يناير

792.07

693.08

594.07

462.05

396.04

20 يناير

791.73

692.78

593.81

461.85

395.87

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39

 

أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.04 بالمائة لتسجل 1570.40 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1570.73 دولار للأوقية.
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