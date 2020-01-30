أسعار الذهب اليوم الخميس 30-1-2020.. والمعدن الأصفر يعاود الارتفاع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
787 إلى 790
|
عيار 22
|
722 إلى 724
|
عيار 21
|
689 إلى 691
|
عيار 18
|
591 إلى 592
|
عيار 14
|
459 إلى 461
|
عيار 12
|
394 إلى 395
|
الاونصة
|
24.489 إلى 24.560
|
الجنيه الذهب
|
5,512 إلى 5,528
|
الكيلو
|
787.429 إلى 789.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
790.75جنيه
|
50.68 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
725جنيه
|
46.46 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
692جنيه
|
44.35 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
593.25جنيه
|
38.01 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
461.25جنيه
|
29.57 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
395.5جنيه
|
25.34 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
296.5جنيه
|
19.01 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,900 جنيه
|
1,576 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,536 جنيه
|
354.80 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
789,714 جنيه
|
50,685 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
29 يناير
|
790.75
|
692
|
593.25
|
461.25
|
395.5
|
28 يناير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394
|
27 يناير
|
793.25
|
794
|
594.75
|
462.75
|
396.5
|
26 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
25 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
24 يناير
|
798.80
|
698.97
|
599.11
|
465.97
|
399.40
|
23 يناير
|
792.32
|
693.30
|
594.25
|
462.19
|
396.16
|
22 يناير
|
792.74
|
693.66
|
594.56
|
462.43
|
396.37
|
21 يناير
|
792.07
|
693.08
|
594.07
|
462.05
|
396.04
|
20 يناير
|
791.73
|
692.78
|
593.81
|
461.85
|
395.87
|
19 يناير
|
792.80
|
693.71
|
594.61
|
462.47
|
396.40
|
18 يناير
|
792.80
|
693.61
|
594.61
|
462.47
|
396.40
|
17 يناير
|
792.77
|
693.69
|
594.59
|
462.45
|
396.39
أسعار الذهب عالميًا: