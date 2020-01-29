مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تباين اليوم الأربعاء





أغلقت مؤشرات البورصة الأمريكية على تباين بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة واستمرار موسم الإفصاح عن نتائج الشركات.





وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي إن البنك يعتزم تقليص مشتريات أذون الخزانة تدريجياً، مشيراً إلى أنه مرن بشأن الميزانية العمومية، فيما أشار إلى أن فيروس "كورونا" أحد المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية.









وارتفع سهم "آبل" بأكثر من 2 بالمائة بعد الأداء المالي القوي، كما صعد سهم "بوينج" بنحو 1.7 بالمائة رغم تسجيل الشركة أول خسائر سنوية في أكثر من عقدين.





كما أعلنت "جنرال إليكتريك" تجاوز الأرباح والإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير من 2019، ليقفز السهم بأكثر من 10 بالمائة.





واستقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 28734.4 نقطة.





وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 3273 نقطة.





وارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.06 بالمائة ليسجل 9275 نقطة.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.08 بالمائة ليسجل مستوي 98.098.