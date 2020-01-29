تركي بن طلال يشهد ورشة تصميم مطار أبها الجديد

يشهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ورشة عمل تصميم مطار أبها الجديد التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير، غداً الخميس، في أبها، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.





ويأتي انعقاد الورشة بتوجيه الأمير تركي بن طلال، لمشاركة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ورواد الفن والموهوبين ونخبة من المختصين، آراءهم والاستماع لمقترحاتهم حول تنفيذ التصاميم لمشروع المطار، التي أخذت بعين الاعتبار دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة في أعمال التصميم، بمشاركة وحضور عدد من المهندسين والخبراء في مجال تصميم المطارات.





يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني وقّعت في الربع الأخير من العام الميلادي المنصرم عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، متضمناً صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين مسافر، وساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، إضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.



