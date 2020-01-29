أخبار برشلونة اليوم الأربعاء: حقيقة عرض الـ100 مليون لضم بديل سواريز.. سيتين يسخر من لاعبي برشلونة.. بالأسماء رفض التعاقد مع 6 مهاجمين

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق ديبورتيفو ليجانيس في كأس ملك إسبانيا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 29 - 1 - 2020 :-





- حقيقة تقديم برشلونة 100 مليون يورو لضم ريتشارليسون





كشفت شبكة "ESPN" أن جميع الأخبار الاي انتشرت حول قيام نادي برشلونة بتقديم هذا العرض الضخم لضم ريتشارليسون غير صحيحة، وذكرت الشبكة أن نادي برشلونة لم يقم بتقديم أي عرض من الأساس لضم ريتشارليسون من إيفرتون هذا الشتاء وأن النادي غير مهتم بضم اللاعب.





- رسميًا.. نجم برشلونة يصل روما تمهيدًا لتوقيع عقده مع الذئاب





أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " المقربة من النادي الكتالوني أن بيريز سوف ينضم إلى الذئاب في صفقة سيحصل برشلونة على إثرها ويجني مبلغ 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو أخرى كمتغيرات، ومن المقرر أن يخضع كارليس بيريز إلى الفحص الطبي اليوم الاربعاء قبل أن يتم التوقيع على العقود التي من المُنتظر أن تكون حتى يونيو من العام 2025 .





- سيتين يسخر من لاعبي برشلونة : مثل الأطفال قبل الامتحانات





شبه كيكي سيتين المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة الإسباني لاعبي البلوجرانا مثل الأطفال الذين يجب عليهم أن يقوموا بفهم المنهج قبل الدخول إلى الإمتحانات الدراسية، وكانت تلك الإجابة على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن فلسفته التي يحاول نقلها إلى لاعبيه عقب الهزيمة الاولى التي مُني بها على يد فريق نادي فالنسيا.





- موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس الخميس 30 / 1 / 2020 في كأس ملك إسبانيا





تقام يوم غدًا الخميس مباراة برشلونة ضد ليجانيس والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وكان برشلونة قد عبر إلى دور الستة عشر بعد الفوز على فريق نادي إييزا بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد كان ميسيس يوم الاربعاء 22 يناير وقعهم الفرنسي أنطوان جريزمان.





- مفاجأة.. أياكس يوجه ضربة موجعة لبرشلونة





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء عن وجود مفاوضات بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونظيرتها في فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي من أجل إبرام صفقة بين الفريقين، ويسعى الفريق الكتالوني للحصول على لاعب مهاجم يكون بديل للأوروجوياني لويس سواريز الذي أصيب في الركبة وأجرى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب أربعة أشهر ما يعني إنتهاء موسمه مع البلوجرانا ووقع الإختيار على اللاعب دوسان تاديش مهاجم فريق نادي أياكس الهولندي.





- برشلونة يرفض التعاقد مع 6 مهاجمين.. ويحدد بديل سواريز





أشارت تقارير إسبانية حسب ال‏كادينا سير، إن هناك 6 مهاجمين تم عرضهم على البارسا وهم (بورخا اغليسياس، تاديتش، اسلام سليماني، ستواني، بياتيك ووليام خوسيه)، ولكن المسئولين في برشلونة رفضوا ضم اي لاعب من هذة الأسماء، وأن المسئولين في البارسا لن يوقعوا مع مهاجم إلا إذا كان في المستوى وغير مكلف للنادي، حيث حدد الفريق رودريجو مهاجم فالنسيا ولكن المطالبات المادية جعلت الصفقة تفشل في النهاية.



