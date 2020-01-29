رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في مرمى وست هام

وتقام الأن مباراة وست هام وليفربول، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشير النتيجة إلى تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.





هدف الفرعون المصري أمام وست هام

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 35 من الشوط الأول من ركلة جزاء، حصل عليها اللاعب ديفوك أوريجي.





وبحسب شبكة "سكواكا" العالمية، فإن صلاح أصبح خامس أكثر اللاعبين تسجيلاً الأهداف بقميص ليفربول.

وتابعت الشبكة، أن صلاح وصل إلى الرقم 66 بقميص ليفربول.





قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ ليفربول

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقميص ليفربول كالتالي:

روبي فاولر 128 هدفًا.

ستيفن جيرارد 120 هدفًا.

مايكل أوين 118 هدفًا.

لويس سواريز 69 هدفًا.