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أسرة عائدة من الصين تكشف تفاصيل فيروس كورونا الجديد

الخميس 30/يناير/2020 - 02:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال إبراهيم نجم، مصري عائد من الصين، إنه وصل القاهرة صباح اليوم، ويعمل في الصين منذ 11 سنة، لافتًا إلى أن معظم الأراضي في مدينة ووهان غابات، وكان يباع حيوانات برية بالأسواق بطريقة غير شرعية، ما أدى إلى نقل فيروس كورونا المستجد من الحيوان إلى الإنسان.

وأشار "نجم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء، إلى أن فيرورس كورونا المستجد انتشر بصورة كبيرة، رغم أن الحكومة الصينية بذلت جهدًا كبيرًا، معلقًا: "ولحسن حظك الصين أن الفيروس انتشر في فترة الإجازات بسبب عيد الربيع الصيني".

وتابع: "نعيش في ولاية قريبة من ووهان مصدر انتشار المرض"، وجميع المصريين في الصين فكروا في العودة إلى القاهرة"، موضحًا أن فيروس كورونا سريع جدًا في الانتشار، أكثر من أي فيروس آخر.

أما الصينية إيمان زو، زوجة إبراهيم نجم، فقد قالت: "قمنا بإعداد جميع الطعام بالمنزل، ولم نخرج مطلقًا بعد انتشار فيروس كورونا".
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