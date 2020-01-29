عاجل.. برشلونة يحسم موقف نجم الفريق من الرحيل

حسم نادي برشلونة الإسباني موقف واحد من نجوم الفريق من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

رحيل راكيتيتش عن نادي برشلونة

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة سيغادر الفريق في هذا الشتاء.





وأشارت التقارير إلى أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش في يناير الجاري في حالة رحيله عن نادي برشلونة أبرزها نادي انتر ميلان ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر يونايتد.





موقف برشلونة النهائي من رحيل راكيتيتش

ونفى نادي برشلونة جميع الأنباء المتداولة حول رحيل إيفان راكيتيتش عن صفوف الفريق في هذا الشتاء.





كما أكد نادي برشلونة أن راكيتيتش مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم ولن يتم قبول أي عرض سيتم تقديمه لضم اللاعب.





مشاركات إيفان راكيتيتش في نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 22 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.