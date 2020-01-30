نادية لطفي تتصدر جوجل تريند لهذا السبب

تصدرت النجمة نادية لطفي، اليوم الأربعاء، مؤشرات البحث العالمي جوجل بعد تدهور الحالية الصحية لها.



فقدت نادية لطفي، الوعي خلال الساعات الماضية وتتواجد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.



وكانت قد استقرت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة نادية لطفي، في اليومين الماضيين بعض الشىء، وكان متوقع خروجها من العناية المركزة ونقلها إلى غرفة عادية.



وعبر الفنان سامح الصريطي، عن حزنه ومطالبًا من الجمهور بالدعاء للنجمة الكبيرة نادية لطفي قائلًا: "أطلب من جميع محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء، فهي في حاجة إلى دعوات الجميع".



وصرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحفية، عن الحالة الصحية للنجمة الكبيرة نادية لطفي، أنها تمكث فى المستشفى منذ أسبوع، وحالتها الصحية تتحسن بشكل تدريجى، لتعود وتدخل العناية المركزة من جديد خلال الساعات الماضية.

