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"معندوش تليفون أرضي".. زوجة ترفض إنذار الطاعة

الخميس 30/يناير/2020 - 07:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في المجتمع، ولكن كعادة الاختراعات لكل منها عيوبه ومميزاته، فكما استطاعت تقريب المسافات بين الاشخاص وبعضهم البعض، فرقت أزواجًا وهدمت بيوتًا أيضا، واليوم نرى ذلك في ساحة محكمة الأسرة بأمبابة، حيث أقدم زوج يدعي "ع.أ.ل" عليى رفع دعوى يطالب فيها بإلزام زوجته بمنزل الطاعة، بسبب إهمالها المنزل والتفرغ لمواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم الزوج، زوجته بقضاء وقتها تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، واليوتيوب، لأكثر من 16 ساعة يوميًا، لدرجة وصلت بها لحد الإدمان، والتقصير فى رعاية أطفاله، والاهتمام بنظافتها، وأداء الأعمال المنزلية، وهو ما دفعه لإلغاء اشتراك الهاتف الأرضي والانترنت، وسحب هاتفها المحمول، لتقرر بعدها هجره منذ أكثر من 6 شهور، وطلب الطلاق للضرر.

"معنديش تليفون أرضي".. هكذا علل الزوج سبب رفض زوجته طلب إلزامها بالرجوع لبيت الطاعة، والذي حصل عليه في ديسمبر الماضى، مؤكدا فى دعواه هجرها منزل الزوجية، ورفضها كافة الحلول الودية، والوسطاء، ومنعه من رؤية أطفاله، بعد زواج دام 16 عاما، ومن جانبها بررت الزوجة رفضها دخولها فى طاعة زوجها لعدم وجود تليفون أرضي بمسكن الزوجية.

الزوجة ترد على الدعوى
وردت الزوجة "ج.س.ر"، على شكوى زوجها أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "هجرته بسبب بخله، ورفضه الإنفاق على أولاده، وحرمنا من كل شيء حتى التواصل مع أهلي، وتعدى على بالضرب المبرح، بسبب فاتورة الهاتف، وبعدها باع شقتنا، وأجر لي شقة بإحدى المناطق النائية"، مضيفة:" الشقة مفهاش تلفون أرضي ولا يوجد أي طريقة للتواصل مع أهلي، ليعاقبني على طلب الطلاق، ويضطرني للتنازل عن حقوقي".

وتضيف:" زوجي غير أمين على نفسي، ومالي منذ بداية زواجنا، ولم يوفر لى حياة كريمة، حتى مسكن الزوجية حوله إلى منزل لعائلته، وعندما رفضت وتركت منزل الزوجية، بدأ إهانتى وسبني وأساء عشرتي، وعندما أعلنت رفضي لتلك الحياة البائسة اعتدى علي بالضرب المبرح".

وتابعت الزوجة: "فوجئت به ينذرني بالدخول في طاعته في هذا المسكن غير الملائم، والذي يفتقر لأبسط الاحتياجات الخاصة، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة، وتقدمت باعتراض على إنذار قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للاعتراض وهى 30 يوما.
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محكمة حوادث إنذار الطاعة أخبار

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