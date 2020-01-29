مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم West Ham United Liverpool live score

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد والتي تجع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على آخر إستعدادات الفريقين للموقعة المرتقبة بالإضافة إلى تشكيل كلًا منهما وروابط البث المباشر .





كورة جول kora goal وقبل اللقاء أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تشكيلته التي ستخوض المباراة والتي شهدت وجود أليسون بيكر في حراسة المرمى أمامه فان دايك وروبيرتسون وجوميز مع أرنولد .





يلا كورة yalla kora في المقابل سيتكون وسط ملعب وهجوم الريدز من فاينالدوم وهندرسون مع تشامبرلين وسيكون الهجوم من الثلاثي فيرمينو وصلاح وسيعوض غياب السنغالي ماني أوريجي .





جول العرب goal al3arb وسيكون الفريق الاحمر على موعد مع توسيع الفارق عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي وليستر سيتي في طريق الحصول على اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عامًا .





الاسطورة لايف ostora live وفي حالة نجح الريدز في تحقيق الفوز فإن حلم الحصول على البريميرليج سيقترب أكثر من أي وقت مضى .





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة .





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