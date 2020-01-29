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رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر رابط ماتش real madrid يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال NOW

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:50 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لمباراة سرقسطة ضد الريال كورة أونلاين KORAONLINE، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سرقسطة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير الجاري، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرقسطة ضد الريال، عبر قناة السعودية الرياضية 1.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرقسطة ضد الريال، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة سرقسطة ضد الريال، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءًا بتوقيت تونس، الثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري لهذا الموسم للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوي.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة سرقسطة ضد الريال، حيث يعول الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي على الثلاثي الهجومي المتمثل في جاريث بيل، بنزيما، هازارد.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة.
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