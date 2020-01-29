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روسيا تحد من خدمات السكك الحديدية مع الصين اعتبارًا من 31 يناير

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:43 م
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ترجمة - منة الشريف
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قال نائب رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا اليوم الأربعاء، إن روسيا ستحد من خدمة السكك الحديدية مع الصين اعتبارا من 31 يناير، تاركة فقط قطارات مباشرة بين موسكو وبكين، استجابة لأزمة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وبموجب قرار من مركز الاستجابة لحالات الطوارئ، سنحد من خدمة السكك الحديدية من منتصف ليل 31 يناير، من الخميس إلى الجمعة.

وقال جوليكوفا، إن القطارات تتبع طريق موسكو - بكين، وبكين - موسكو.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال الرئيس فلاديمير بوتين، متحدثًا عن فيروس كورونا في اجتماع مع جوليكوفا ووزير الصحة ميخائيل موراكو، حيث إنه يفترض أن الحكومة ومراقبة حقوق المستهلك في روسيا ستبذل كل ما في وسعها للتأهب للتطورات غير المتوقعة.

كما قتل الفيروس التاجي أكثر من 130 شخصًا في الصين، مما دفع بعض الدول إلى إجلاء مواطنيها من مدينة ووهان، مركز اندلاع المرض، في حين مددت الشركات عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمحاولة منع مزيد من انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

وقال جوليكوفا للصحفيين، إن روسيا تعد إجراءات لإعادة مواطنيها الموجودين حاليا في الصين، وفقا لموقع الحكومة على الإنترنت.

وقال جوليكوفا، إن روسيا ستمدد أيضًا إغلاق حدودها البرية مع الصين للمشاة والمركبات في مناطق الشرق الأقصى في أوبلاست اليهودية ذاتية الحكم وخاباروفسك وبريمورسك وأمور، وكذلك زابايكالسكي كراي.

وقال جوليكوفا، إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن الرحلات الجوية بين البلدين في الاجتماع القادم لمركز الاستجابة للطوارئ يوم الجمعة القادم.

وفي موسكو، قالت السلطات، إنها وضعت تدابير أمان خاصة في الفنادق والمواقع السياحية في مواجهة ارتفاع عدد القتلى بسبب فيروس كورونا.

قال مسؤولون روس، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بالفيروس التاجي في البلاد حتى الآن، لكن الجهود جارية لجعل جميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه الأنفلونزا يخضعون لفحوص طبية.
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فيروس كورونا فيروس عطلة رأس السنة القمرية رأس السنة القمرية الاكو أعراض الانفلونزا

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