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مفاجأة.. التفاصيل الكاملة لتعاقد مانشستر يونايتد مع فيرنانديز

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:41 م
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فيرنانديز
فيرنانديز
حسام مجدي
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء 29 يناير رسميا التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


ولم يكشف نادي مانشستر يونايتد عن أي تفاصيل تخص تعاقده مع فيرنانديز ولكن كشف نادي سبورتينج عن كامل تفاصيل الصفقة.


تفاصيل تعاقد مانشستر يونايتد مع فيرنانديز

وكشف نادي سبورتينج لشبونة أن نادي مانشستر يونايتد تعاقد مع برونو فيرنانديز مقابل 55 مليون يورو بالإضافه إلى 25 مليون يورو كمتغيرات.


وسيتم توزيع المتغيرات الموضوعه في عقد برونو مع اليونايتد كالآتي:


1- مبلغ 5 ملايين يورو أخرى في حال تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا في أي موسم مع برونو فيرنانديز.

2- مبلغ 5 ملايين يورو وفقًا لعدد مشاركات اللاعب مع مانشستر يونايتد في المباريات.

3- مبلغ 15 مليون يورو وفقًا للأهداف التي يسجلها اللاعب بمختلف البطولات، والجوائز الفردية التي يحصل عليها.


كما أشار نادي سبورتينج لشبونة إلى أن هناك شرط في عقد فيرنانديز يقضي بحصول النادي على على 10% من نسبة إعادة بيع برونو فيرنانديز إلى أي فريق من مانشستر يونايتد.


مشاركات فيرنانديز مع نادي سبورتينج لشبونة هذا الموسم

وقد شارك برونو فيرنانديز في 27 مباراة حتى الآن مع نادي سبورتينج لشبونة هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع 7 أهداف آخرين.

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