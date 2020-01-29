مازيراتي تستعد لإطلاق سيارتها الجديدة "جيلي" محركات هجينهة

تستعد شركة مازيراتي البريطانية لإطلاق سيارتها الجديدة " جيبلي " بمحركات هجينة في معرض بكين الدولي للسيارات في أبريل 2020 المقبل، وبالبرغم من أن مازيراتي تستهدف المنافسة في السوق الصيني الذي أصبح ذو شعبية كبيرة مؤخرًا خاصةً للسيارات الكهريائية إلا أن السيارة ستصل حتماً للأسواق العالمية.





لا توجد تفاصيل متوفرة عن سيارة مازيراتي جيلي القادمة، ولكن المحركات الهجينة ستضيف بعض القوة إلى السيارة كما ستساعدها على تقليل الانبعاثات.