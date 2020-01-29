بيراميدز يعبر إف سي مصر "2-1" ويرتقي للمركز الثالث بالدوري في مباراة البطاقات الحمراء

نجح فريق بيراميدز، في تحقيق فوز هام على حساب نظيره إف سي مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

أحرز مصطفى سلطان الهدف الأول لإف سي مصر في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل دونجا لبيراميدز في الدقيقة 44.

وسجل إسلام عيسى هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، ليهدى فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد مصر عند النقطة 11 في المركز الأخير.

وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء لإف سي مصر بطرد كل من أحمد سعيد أوكا، وأحمد يوسف وإسلام صلاح.

وحصل عبد الله السعيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري لحصوله على الإنذار الثالث.