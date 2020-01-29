نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي"

طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها الجديدة" قلبي يا قلبي"، حيث نشرت بوستر الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .





وعلقت" عجرم" قائلا:" كن اول من يستمع إلي الأغنية الجديدة" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على صورتها:" قمر يا نانسي" .





وقد تعرضت فيلا نانسي عجرم في "نيو سهيلة"، للسرقة قبل أسبوعين، من قبل محمد حسن موسى، انتهت بإطلاق النار ومتقل السارق على الفور على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.



يذكر أن نانسي عجرم، تشارك حاليا كعضوة لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الصغيرة ذا "فويس كيدز"، بجانب الفنان محمدد حماقي، والفنان عاصى الحلاني.