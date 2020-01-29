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نيللي كريم عن مسلسلها في رمضان 2020: "دوري مفاجأة"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:05 م
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نيللي كريم
نيللي كريم
سارة محمد ابراهيم
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صرح المنتج جمال العدل، عن بدء تصوير مسلسل جديد يحمل اسم "النصابين"، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "النصابين"، بطولة الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، وبيومي فؤاد وإخراج كاملة أبو ذكري.
 
وقررت "أبو ذكرى"، أن يكون مكان التصوير في منطقة  "وسط البلد"، وقامت بتحديد أماكن التصوير وتحضير الديكورات اللازمة استعدادًا للتصوير في الأيام المقبلة.

وأكدت الفنانة نيللي كريم، أن مسلسل "النصابين" قصة درامية مختلفة ومشاهد جديدة لم تقوم بها قبل ذلك قائلة: "دوري مفاجأة"، وخاصة بعد أن تغيبت في شهر رمضان 2018 ثم عادت بشكل مختلف وجديد.

وكان اَخر أعمال الفنانة نيللي كريم مسلسل "اختفاء" في رمضان 2018 أمام هشام سليم وأحمد ممدوح  الذي حقق نجاحاَ كبيراً .

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