تطبيق TweetCaster متوقف عن العمل.. أهم بديل لتطبيق تويتر الرسمي

اقتربت نهاية أحد أهم التطبيقات البديلة لتطبيق تويتر الرسمي، وهو تطبيق " تويت كاستر " TweetCaster ، لم يحصل التطبيق على أي تحديث منذ أكثر من عام برغم استقراره، إلا أنه قد توقف عن العمل، وهذا ما أوضح المستخدمين عبر المراجعات من على صفحته في متجر جوجل بلاي، حيث لم يعد يعمل التطبيق ويظهر معه خطأ "401".





ولا تبدو المشكلة مرتبطة بالحد الذي وضعته تويتر في هذه النوعية من التطبيقات، ومع ظهور مُطوّر التطبيق "OneLouder"، فقد عُرِفَ السبب الحقيقي، حيث أشار أن السبب وراء توقّف TweetCaster هو شركة تويتر نفسها، والآن يعمل المطور على إبلاغ المستخدمين بتوقف التطبيق، وبنفس الوقت التواصل مع تويتر، وحتى كتابة هذه السطور لم يتلق أي إجابة من الشركة حول سبب توقف التطبيق عن العمل.





وأظهر بعد مستخدمي التطبيق مشاعر الإحباط حول هذا التوقف، وبنفس الوقت طالبوا تويتر بتقديم بدائل مناسبة من التطبيق الرسمي.