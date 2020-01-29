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باحث: خطة السلام الأمريكية تهدف لحل القضية الفلسطينية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:11 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال عمر عبد العاطي، الباحث في الشأن الدولي، إن الرئيس الأمريكي طرح خطة السلام، وطالب بأن تكون بداية لمفاوضات مباشرة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن التفاوض هو الطريق الوحيد لحسم الخلافات الرئيسية.

وتابع "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مصر حصلت على حقوقها كاملة عن طريق التفاوض مع اسرائيل، وكذلك الأمر مع الأردن، مشيرًا إلى أن خطة السلام الأمريكية، بغض النظر عن الرفض الفلسطيني، فهي بداية لحل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن خطة السلام الأمريكية ليست خطة تفرض مباشرة من الجانب الفلسطيني، ولكنها بداية للتفاوض، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطة حلحلة القضية الفلسطينية، وجذب الجانب الفلسطيني إلى طاولة التفاوض.
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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن خطة السلام ترامب

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