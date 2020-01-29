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"مصدر" يكشف تطورات الحالة الصحية للراهب الحافي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:10 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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كشف مصدر كنسي، أن الراهب القس دوماديوس المحرقي، يخضع الأن إلى فحوصات طبية دورية بإحدى مستشفيات القاهرة.

وأكد المصدر في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الراهب القس دوماديوس المحرقي بصحة جيدة، ولا صحة لما أشيع علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، بأن القس دوماديوس قد تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة.

وأشار المصدر إلى أن الراهب دوماديوس، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم، وهو يجري فحوصات طبية دورية في هذا الشأن للمتابعة فقط.

ولقب الأقباط القس دوماديوس المحرقي بـ"الراهب الحافي"، لأنه لا يرتدى شىء بقدمه ويسير دائما "حافي" حتى وقت الشتاء، حيث قال حينما دخل الدير طالبًا للرهبان: "لا يمكن ان أمشئ على الأرض اللى مشيت عليها العذراء والمسيح بالحذاء"، ومنذ هذا الوقت لن يرتدي أى حذاء في قدميه، لذا سمى بالراهب الحافى.

يذكر أن القس دوماديوس المحرقي كان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية وتدرج فيها حتي وصوله إلى درجه موجه لغة فرنسية، وسافر إلى فرنسا، وعٌقب عودته منها ترهبن بدير القديسة العذراء مريم بالمحرق – شمال محافظة أسيوط.
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الكلمات المفتاحية

دير المحرق الراهب القس دوماديوس المحرقي الراهب الحافي

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