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فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:00 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين، مساء اليوم الأربعاء، أن بلادها سجلت خامس إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة هووبي الصينية أواخر الشهر الماضي.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، إن "الإصابة كانت لابنة رجل يبلغ من العمر 80 تأكد إصابته بالفيروس في وقت سابق"، مضيفة إن "أول رحلة لإعادة المواطنين الفرنسيين من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، ستبدأ مساء اليوم، وستكون هناك رحلة ثانية يوم الخميس أو الجمعة".

وحتى يوم الجمعة الماضي، أكدت فرنسا على تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا، قبل الإعلان عن إصابة أخرى يوم أمس الثلاثاء، ثم إصابة جديدة اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة الآلاف.

ويذكر أن لجنة الصحة الوطنية الصينية، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، وفاة 26 حالة أخرى مصابة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 132 حالة وفاة أغلبها في إقليم هوبي، الذي يخضع للعزل فعلياً، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، الذي بلغ 5327 حالة، وقتل سارس، وهو سلالة أخرى من كورونا، حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين عائلة مؤلفة من أربعة افراد قادمة من ووهان في الصين، في أول إصابة مثبتة بهذا الفيروس تعلن في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان: "تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وبينما يعتقد بعض الخبراء أن السلالة الجديدة المعروفة باسم (2019-إن.سي.أو.في) ليست قاتلة مثل سارس، إلا أنها دقت ناقوس الخطر بسبب انتشارها السريع، وما زالت سماتها الرئيسية غير معروفة، بما في ذلك قدرتها على الإجهاز على المريض.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فرنسا

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