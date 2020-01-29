الأنوار السعودى يتعاقد مع محمد عبد الناصر

تعاقد نادي الانوار السعودى برئاسة زيد بن عبد الله الشترى أحد فريق القسم الثاني بالملكة العربية السعودية مع اللاعب محمد عبد الناصر لاعب وسط النصر وذلك لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية.



ولعب عبد الناصر لأندية إنبى وادى دجلة والسكة الحديد والشرقية للدخان.



ويتكون دوري القسم الثاني من مجموعتين، ويتواجد فريق الأنوار في المجموعة الثانية التي تضم فرق الخلود وعرعر والدرعيه والعربى والرياضى والعروبه والشرق والقيصومة والصفا والدرع والحجاز.



ويحتل فريق الأنوار المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، سجل لاعبيه 12 هدف وسكن مرماه 18 هدف.