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"الوزير": الرئيس السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لدعم طرق المحافظات (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لدعم المحافظات في تطوير طرقها الداخلية.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الرئيس السيسي مهتم بالطرق الداخلية بالمحافظات وخاصة طرق الصعيد.

ولفت وزير النقل والمواصلات إلى أن المحافظات ستحصل على 2 مليار جنية كدفعة أولى لرصف الطرق الداخلية"، لافتا إلى أنه سيبدأ بـ 12 محافظة، معلقًا: "عايزين الأهالي يشوفوا طرق جيدة بين المراكز وغيرها.. وهنطور الطرق الداخلية لحد ما تكون زي مشروع الطرق الرئيسية".
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الكلمات المفتاحية

كامل الوزير النقل الرئيس عبدالفتاح السيسي

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