بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

قدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، شاهد كورة بلس KORA PLUS مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بالكأس.



كورة جول حيث يدخل مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي آو لي جونار سولشاير المدير الفني، المباراة طامحًا في تعويض هزيمة الذهاب والعبور للمباراة النهائية، KORA GOAL، يونايتد ضيفًا على السيتيزين في كأس الاتحاد الإنجليزي.



وكان مانشستر سيتي فاز على غريمه اللدود يونايتد، بمباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد بملعب أولد ترافورد، كورة فور جول KORA4GOAL السيتي يطمح لتكرار الفوز في الاتحاد من أجل المباراة النهائية.



موعد مباراة سيتي ضد يونايتد بالكأس



وتُقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة لمباراة سيتي ضد يونايتد بالكأس



كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية والناقل الحصري لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي KORA ONLINE يونايتد يطمح لتعويض هزيمة الذهاب بالكأس.



كورة حصري على الجانب الآخر يدخل مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، للحفاظ على نتيجة الذهاب والعبور للمباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب KORA7ASRY مانشستر سيتي يستضيف مانشستر يونايتد، على ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، بكأس الاتحاد الإنجليزي.