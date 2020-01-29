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كامل الوزير: "سوبر بابا" بطل "ومش هناخد منه غرامة" (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:44 م
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داليا الحسين
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علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على واقعة إنقاذ أب لابنته من الدهس تحت عجلات القطار بمحافظة الإسماعيلية قائلًا: "الأب مُخطئ وقرّر عبور الرصيف من السكة الحديد وليس من النفق أو الكباري العلوية وعرض حياته وحياة ابنته للخطر"، مطالبًا المواطنين العبور من المزلقانات القانونية والأنفاق وكباري المشاة في محطات القطارات وليس من الأماكن المخالفة.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج"على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن الأب قرر المرور مع ابنته من أسفل قطار بضائع متوقف على المحطة وفجأة تحرك القطار واضطر إلى القفز لحماية ابنته"، واصفًا الأب بالبطل.

وأضاف وزير النقل والمواصلات: "لن يدفع الأب غرامة نتيجة ما قام به وربنا أنقذه هو وابنته، ولكن المرة اللي جايه هيدفع غرامة".

وتابع: "لدينا زيادة تقترب من 10 ملايين جنيه في الشهر بعد منع التهرب من دفع التذاكر".
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الكلمات المفتاحية

واقعة إنقاذ أب لابنته قطار الإسماعيلية سوبر بابا

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