محمد رمضان يكشف عن أغنية الجديدة "every day" عبر "إنستجرام"

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عن أغنيته الجديدة وتسمي "every day"، حيث جمعته هذه الأغنية بالفنان النيجيري "دامي"، الذي تسلم جائزة أغنية"الأكثر شعبية"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث ظهر الفنان محمد رمضان في الفيديو، داخل سيارته وغني مقطعاً صغيراً من الأغنية، والذي يتم طرحها يوم ٣ من شهر مارس المقبل، وهكذا علق " رمضان": أغنية every day ٣/٣/٢٠٢٠.. ثقة في الله نجاح".



أغنية" كازانوفا":



طرح الفنان محمد رمضان أغنية "كازانوفا" منذ أيام، على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يويتوب"، والذي تعاون من خلالها مع المخرج كريم الحسيني.



من جانب آخر، يعكف رمضان على تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني البرنس، ولقد انتهى من تصوير بعضها ويعتبر ثاني تعاون بينه وبين المخرج محمد سامي بعدما تعاونا في الأسطورة.



ويضم البرنس نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.