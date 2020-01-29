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علاء أبو بكر عن محمد رمضان: "قمة المسخرة والاستفزاز"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:54 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
أمنية فوزي
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شن الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، مقدم برنامج "مصر في القلب"، عبر فضائية "المحور"، هجومًا شديدًا على الفنان محمد رمضان، قائلا إنه يواصل استفزازه لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن محمد رمضان شخص "مستفز جدا" ويُركز على تدمير الشباب من خلال أغانيه وأعماله الهابطة التي يقدمها لجمهوره.

وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامجه "مصر في القلب"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن كلمات أغاني الفنان محمد رمضان في قمة المسخرة والاستفزاز وغير هادفة على الإطلاق وتتسبب في هدم وضياع جيل كامل من الشباب، مطالبًا الفنان محمد رمضان بتقديم أغاني هادفة يستفيد منها الشباب وجمهوره حتى نستطيع بناء جيل جديد واعي وذكي وقادر على تحمل المسئولية.

ووجه رسالة للفنان محمد رمضان قائلًا: "أنت بدايتك كانت كويسة وبدأت مؤخرًا تتراجع عن تقديم مشاهد البلطجة؛ فلا بد أن يكون لك دور مجتمعي خلال الفترة المقبلة؛ لأن ما تقوم به من حركات تُعد غير أخلاقية بالمرة وحركاتك مستفزة جدا"، مشيرًا إلى أن الفنان محمد رمضان يقع على عاتقه مسئولية كبيرة لأن هناك الملايين من الجماهير تسمع له وبذلك يصبح قدوة سيئة للشباب بسبب أعماله الهدامة والتي تؤثر في وجدان جمهوره الكبير.

وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية "ودن من طيب وودن من عجين"، مطالبًا إياها بسرعة التحرك ومراقبة أعمال الفنان محمد رمضان لأنها تؤثر بدور سلبي على جمهوره الكبير.
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