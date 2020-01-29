كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر :

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* بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد :

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تفوق مانشستر سيتي حامل اللقب في مباراة الذهاب على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف مما يجعله الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي ويسعى السيتيزنز للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب.

وعلى الجانب الآخر، يواجه النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مبلراة صعبة لأنها ستقام على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب من موقفه ولكن يطمح جماهير مانشستر يونايتد في حدوث ريمونتادا تدفع فريقهم إلى مواصلة مشواره للنهائي والمنافسة على اللقب.

* مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر :

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تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم

* مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد :

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* التشكيل المتوقع :-

- من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :

حراسة المرمى : كلاوديو برافو

خط الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو - فيرناندينيو - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط : إيلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - بيرناردو سيلفا

- أما مانشستر يونايتد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :

حراسة المرمى : دافيد دي خيا

خط الدفاع : براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون وان بيساكا

خط الوسط : نيمانيا ماتيتش - فريد - أنتوني مارسيال - أندرياس بيريرا

خط الهجوم : دانييل جيمس - ماسون جرينوود

* يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد :

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