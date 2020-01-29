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كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر :

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر مانشستر سيتي ، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وتبدأ المباراة في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر إلا ربع صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد :

بث مباشر مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد كورة ستار كورة أون لاين kora extra مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بدون تقطيع، يتقابل كلا من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مباراة العودة في الدور نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو ماتسمى بكأس كاراباو على ملعب الاتحاد معقب مانشستر سيتي.

تفوق مانشستر سيتي حامل اللقب في مباراة الذهاب على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف مما يجعله الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي ويسعى السيتيزنز للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب.

وعلى الجانب الآخر، يواجه النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مبلراة صعبة لأنها ستقام على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب من موقفه ولكن يطمح جماهير مانشستر يونايتد في حدوث ريمونتادا تدفع فريقهم إلى مواصلة مشواره للنهائي والمنافسة على اللقب.

* مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر :

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تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم

* مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد :

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* التشكيل المتوقع :-

- من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :

حراسة المرمى : كلاوديو برافو

خط الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو - فيرناندينيو - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط : إيلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - بيرناردو سيلفا

- أما مانشستر يونايتد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :

حراسة المرمى : دافيد دي خيا

خط الدفاع : براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون وان بيساكا

خط الوسط : نيمانيا ماتيتش - فريد - أنتوني مارسيال - أندرياس بيريرا

خط الهجوم : دانييل جيمس - ماسون جرينوود

* يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد :

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