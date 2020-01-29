جنيهان زيادة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء









أسعار الذهب اليوم





ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري بنحو جنيهان للجرام بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:













أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 790.75 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 692 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 593.25 جنيهًا .





سعر الجنيه الذهب سجل 5536 جنيهًا.









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل الذهب عيار 18 سعر593.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر790.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5536 جنيه.



