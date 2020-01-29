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رئيس مجلس وزراء بلغاريا يستقبل وزير الخارجية السعودي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:13 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة صوفيا اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وذلك خلال زيارة رسمية لجمهورية بلغاريا.


ونقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  إلى دولته.


وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.


وعقد وزير الخارجية السعودي،، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مثمراً وبناءً مع وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا في العاصمة صوفيا.


وجرى خلال اللقاء بحث التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وسُبل تعزيز التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، الثلاثاء، أنها اطلعت على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان "رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً"، مؤكدة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.


حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب والوفد المرافق لسموه.


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وزير الخارجية السعودي لتحديات رئيس مجلس وزراء بلغاريا رؤ استقبال

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