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بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم Liverpool vs. West Ham: Live stream, TV channel, start time, preview, watch online

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:15 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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* التشكيل المتوقع :
- من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد
خط الوسط : تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون
خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- أما ويستهام فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-
حراسة المرمى : راندلوف
خط الدفاع : أرثر ماسواكو - آرون كريسويل - أنجيلو أوجبونا - عيسى ديوب
خط الوسط : بابلو زاباليتا - روبرت سنودجراس - ديكلان رايس - مارك نوبل
خط الهجوم : لانزيني - سيباستيان هالار

* مشاهدة مباراة ليفربول وويستهام يونايتد بث مباشر :
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* بث مباشر مباراة ليفربول وويستهام يونايتد :
بث مباشر ليفربول وويستهام يونايتد كورة ستار كورة أون لاين kora extra ليفربول وويستهام يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة ليفربول وويستهام يونايتد بدون تقطيع، تعتبر هذه المباراة مهمة لليفربول الذي يسعى لزيادة الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي ليكون 19 نقطة وبالتالي تبدد أحلام السيتيزنز تمامًا في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، يعاني وست هام في هذه الفترة على الرغم من إقالة بيلجريني وتعيين ديفيد مويس مؤخرًا، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة فقط ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف فقط عن بورنموث.

* مباراة ليفربول وويستهام يونايتد بث مباشر :
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تنطلق مباراة ليفربول وويستهام يونايتد بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم


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