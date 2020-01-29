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الذهب يستأنف الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:09 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة ليتراوح ما بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.04 بالمائة لتسجل 1570.40 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1570.73 دولار للأوقية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 98.121.
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الكلمات المفتاحية

سعر الذهب الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب

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