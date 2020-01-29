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بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم 2020/1/29

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:09 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستقبل مانشستر سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وستكون مهمة الشياطين الحُمر صعبة لتعوض الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد.

يقدم موقع الفجر خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 2، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق يوسف سيف، وتنطلق صافرة البدية بتمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

خسر يونايتد على أرضه ووسط جماهيره في أولد ترافورد بنتيجة 3/1، وسيدخل السيتي المواجهة وهدفه تحقيق الفوز رقم 17 على التوالي، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4، وكانت آخر هزيمة له أمام اليونايتد بالدور الرابع في شهر أكتوبر لموسم 2016، وتمكن من حصد اللقب لمرتين على التوالي في 2017 و2018.

وسيكون بطل الدوري في مهمة صعبة، خاصةً مع غياب أبرز نجومه ماركوس راشفورد الذي سيتغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ثلاث أشهر بداعي الإصابة في ظهره.

كانت آخر لقاءات السيتي في الرابطة الإنجليزية أمام مضيفه فولهام الذي يلعب في الدرجة الأولى، وانتهت نتيجة المواجهة برباعية نظيفة لصالح الضيوف، بينما فاز يونايتد على مضيفه ترانميز روفرز بنتيجة كبيرة ستة أهداف دون رد.
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