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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر "0-0" manchester-city-vs-manchester-united

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء 29 يناير يلا شوت بلس
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Dawri plus، يستضيف ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر مباراة العودة بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في إطار نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة"كأس كاراباو".
وتبدو مهمة مانشستر سيتي سهلة في عبور المباراة والوصول للدور النهائي، بعد أن تقدم في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
Yall shoot plus، تبدأ أحداث المباراة في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، 23:45 بتوقيت أبو ظبي، 20:45 بتوقيت تونس والجزائر، 19:45 بتوقيت جرينتش، حيث يتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس الثانية.
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