ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى 2019/2020 التيرم الأول.. وموعد ظهورها





يتابع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، نتيجتهم للفصل الدراسي الأول، حيث بدأت الامتحانات 11 يناير الجاري، وانتهت الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، وفيما يلي نقدم لكم موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عنها.





موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني 2020 التيرم الأول



من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ومن ثم يتم إرفاقها على موقع وزارة التربية والتعليم، ووضعها في المدارس.





رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني 2020 التيرم الأول





اضغط هنا . ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2019/2020 التيرم الأول، فوز ظهورها على رابط وزارة التربية والتعليم









ويذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي بدأت الأحد 11/1/2020 بمادة اللغة العربية، وانتهت الخميس الموافق 23/1/2020 بمادة الكيمياء.









وسوف يتم اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من قبل وزير التربية والتعليم، ومن ثم يتعم إرفاقها خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم بالكود والرقم القومي للطالب كما يتم إعلانها داخل المدارس.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، فيما سيتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يتم إرسال جميع درجات الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي إلى الوزارة، لرصد وجمع الدرجات، ومن ثم يتم إرسالها إلى المديريات مرة أخرى، والإعلان سيتم من خلال المدرسة.





وحذرت وزارة التربية والتعليم، مديريات التعليم بالمحافظات وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الثانوية المعدلة، من إعلان نتائج تتعلق بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة.



