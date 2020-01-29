كورة لايف - MANCHISTER GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر اليوم

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية اليوم فى ديربي مانشستر تحجمع بين مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور ونظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات إياب نصف نهائي كأس الرابطة ا

لإنجليزية فى لقاء سيقوده الحكم اندري مارينير، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزيه KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزيه YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزيه YALLA SHOOT.





يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف على مانشستر سيتى فى إياب تصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزيه YALLA SHOOT.





وانتهي لقاء الذهاب بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف مما جعل الفريق يقترب من الصعود للمباراة النهائية، بينما صعد فريق أستون فيلا للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق ليستر سيتي بهدفين لهدف وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز للفيلا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزيه YALLA SHOOT.